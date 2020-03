Louga : La loi sur le plastique entre en vigueur le 20 avril 2020 (Ministre)

La croissance non contrôlée de la pollution plastique a poussé le Sénégal à adopter la loi sur le plastique relative à l’interdiction des sachets plastiques, des gobelets, des assiettes en plastique et verres à jeter.

Selon le ministre de l’Environnement et du développement durable Abdou Karim Sall, la loi 2020-04 du 08 janvier sur le plastique va entrer en vigueur le 20 avril 2020. Le ministre de souligner que le péril plastique, plus qu’un défi environnemental, constitue un sujet de préoccupation aux plans économique et social dans la région de Louga. Les élus locaux des 03 départements ont bien accueilli cette loi sur le plastique. Pour eux le plastique menace l’économie, la santé et l’environnement.

Pour le président du Conseil départemental de Louga, Amadou Mbéry Sylla, « avec l’engagement de tout un chacun, nous arriverons à vaincre le péril plastique et léguer aux générations futures une planète saine ».

Le ministre de l’Environnement présidait ce lundi matin à Louga un comité régional de développement (CRD) sur la sensibilisation et l’information sur cette nouvelle loi relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques. Il a instruit le gouverneur d’organiser des CDD et des CLD pour mieux vulgariser la loi sur le plastique.