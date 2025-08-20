Un drame a failli coûter la vie à une jeune femme à Bantaco, localité de la commune de Tomboronkoto, dans le département de Kédougou. Mariée à un orpailleur établi à Laminya, elle a été grièvement blessée à la gorge par son époux, dans la nuit du drame.

Selon des sources locales, la victime, âgée d’une vingtaine d’années, avait rejoint Bantaco pour se réfugier chez son oncle, après des différends avec son mari. Ce dernier, mécontent de cette décision, serait venu négocier le retour de sa femme et de leur enfant de six mois au domicile conjugal. La famille, peu rassurée par son attitude, avait préféré maintenir la jeune femme au village.

C’est alors que, profitant de l’absence de l’oncle parti aux champs, le mari a tenté de mettre son plan macabre à exécution. Armé d’un couteau, il a violemment attaqué son épouse en essayant de l’égorger. Ses cris de détresse ont alerté le voisinage, permettant d’éviter le pire. Gravement blessée mais hors de danger vital, la victime a d’abord reçu des soins au poste de santé de Bantaco avant d’être évacuée au Centre de santé de Kédougou.

L’agresseur, lui, a pris la fuite après son forfait. Les gendarmes de Mako ont ouvert une enquête et sont activement à sa recherche pour élucider les motivations de cette tentative d’assassinat.