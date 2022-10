Contribution : Les lundis de la cojecar 

Le militant qui n’est pas capable d’assumer son militantisme et de défendre les couleurs de son parti ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort. Nous devons tous défendre le Président Macky Sall quelques soient les positions ou les stations sociales ou administratives que nous occupons.

Son Excellence Monsieur le Président Macky nous lui devons loyautés et dévouement . La seule manière de lui rendre service est d’être des militants disciplinés, fidèles, engagés et déterminés. Ne soyons pas égoïstes, l’intérêt général doit primé sur l’intérêt personnel, nous devons nous oublier pouvoir préserver le fauteuil de Son Excellence Monsieur Macky Sall.

Le militant qui ne vise que ses intérêts crypto-personnels, au lieu de défendre son mentor, il se laisse manipuler par des personnes avides de scrupulosités, ce militant répondra seul de son malheur s’il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d’un maître qui prétend l’affranchir. Seul l’engagement, la détermination et la sincérité dans les relations qui nous permettra d’atteindre nos objectifs.

Faire face à cette opposition diabolique et crapuleuse, défendre le bilan élogieux de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall et faire le tout pour maintenir et protéger le fauteuil de Son Excellence Monsieur Macky sall. Tout autre militant qui n’est pas dans cette logique ne fait que dans la tricherie et dans la diversion. Le Président Macky SALL doit rester et demeurer notre seul objectif.