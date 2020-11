Pourquoi les Lions doivent se méfier des Djurtus

L’équipe du Sénégal affronte la Guinée Bissau, mercredi, à Thiès, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022. Un adversaire qu’Aliou Cissé prend très au sérieux.

En conférence de presse de veille de match, à Thiès, Aliou Cissé a dévoilé les qualités de l’adversaire. Selon le sélectionneur des Lions du Sénégal, les Djurtus ont beaucoup progressé. C’est d’ailleurs ce qui rendre cette rencontre difficile notamment pour ses hommes.

“Un adversaire en progression avec deux CAN consécutives”

“C’est un adversaire qu’on connaît et qui est en train de progresser. Cela fait deux CAN consécutives qu’il se qualifie. Ce n’est pas une mince affaire et c’est un pays qui progresse”, a-t-il relevé. Et d’ajouter : “Ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent à l’étranger surtout au Portugal et ils ont un bon réservoir. Ils sont en train de faire de très bonnes choses.”

L’équipe du Sénégal doit imposer son rythme face à la Guinée Bissau avant la manche retour prévue dimanche. Aliou Cissé appelle à gagner à Thies.

“On les respecte et on sait que c’est une équipe qui peut faire de belles performances. Mais on est le Sénégal et on doit se concentrer. On a l’habitude de ce genre de match et on doit faire le travail d’abord à domicile”, a conclu Cissé, qui vise la qualification pour Cameroun 2022 dans cette double confrontation.

avec igfm