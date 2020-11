Guinée : Début de la chasse des opposants au 3ème mandat

Le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn Sidi Souleymane N’Diaye, a annoncé dans la soirée de ce mardi 10 novembre 2020, la recherche de : Ousmane Gaoual Diallo de l’UFDG, de Sékou Koundouno du FNDC, d’Abdoulaye Bah également de l’UFDG, de Chérif Bah (UFDG) et d’Etienne Soropogui membre de l’ANAD, tous opposés au troisième mandat du chef de l’Etat Alpha Condé.

Dans un post facebook du ministère de la Justice publié dans la soirée, le procureur indique que les opposants en question sont accusés de proférer des menaces de nature à troubler l’ordre public.

Par ailleurs, dans déclaration le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn, Sidy Souleymane N’diaye a indiqué que 16 personnes ont été interpellées et placées en détention provisoire dans le cadre de l’enquête sur l’attaque d’un train de l’entreprise minière Rusal Friguia, le 23 octobre dernier. Une attaque qui a fait quatre morts, tous des agents de sécurité du convoi tués à la machette.

Le procureur Sidy Souleymane Ndiaye a indiqué que les charges retenues contre les personnes arrêtées dans cette enquête sont entre autres : incendie volontaire, association de malfaiteurs, assassinats, destruction d’édifices publics et privés, coups et blessures volontaires, vol aggravé et participation délictueuse à un attroupement.