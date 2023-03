Ce vendredi soir, à 19h00 GMT au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Sénégal affrontera le Mozambique dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023.

Actuellement classée deuxième meilleure nation africaine au classement FIFA, l’équipe sénégalaise a remporté les matches contre le Bénin et le Rwanda, poursuivant ainsi ses bonnes performances depuis leur victoire à la CAN 2022. L’objectif du Sénégal est de conserver leur titre pour la prochaine CAN. En raison des blessures, des retours de compétition et de la méforme de certains joueurs, l’équipe sera modifiée par rapport à celle du dernier Mondial.