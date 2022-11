Honorée par les populations de Nabadji Civol : Zahra Iyane Thiam annonce sa rentrée politique dans son village natal

À Nabadji Civol, dans le département de Matam, les militants et alliés au niveau de ladite commune ont organisé un Sargal pour, disent-ils, rendre hommage à Zahra Iyane Thiam.

«Je pense que c’est l’inverse qui s’est finalement produit, c’est à moi de leur retourner le Sargal, puisque le Sargal est un moment pour magnifier des actions qu’on a eu à faire. Et ça fait plaisir de voir qu’on avait une mission et que cette mission-là, a, à un moment donné, impacté des populations qui éprouvent le besoin de vous rendre hommage, de vous dire merci.

Je pense que cela participe à encourager la personne, à encore faire plus d’efforts mais surtout à persévérer dans son action. D’autant plus que c’est une action de développement certes, mais c’est une action politique. Puisqu’il ne faut pas l’oublier, je suis une actrice politique ; par le passé, nous avons eu à avoir des bases ici et partout ailleurs. C’est important à mon niveau de voir que dans mon action, les populations ont, à un moment ou à un autre, apprécié ce qui se faisait. A mon tour, je rends grâce à Allah d’abord, mais surtout je les remercie vivement pour leur participation et pour le Sargal», s’est réjouie la responsable du Parti de l’Alliance pour la République (Apr).

À cet effet, cette cérémonie a été une source de motivation pour celle-ci, afin d’installer sa base politique à Taïba.

«D’abord, ma base a toujours été là. Taïba est une base affective mais je vais renforcer mon action politique. Parce que je me souviens déjà lorsque je créais mon parti Uds en 2008, on avait fait de Taïba une base affective. Ce qui est tout à fait normal parce qu’avant de vouloir convaincre ailleurs, il faut d’abord convaincre chez soi. Donc, Taïba est une base naturelle et maintenant au-delà de Taïba, c’est toute la commune de Nabadji Civol, mais surtout toute la zone où nous avons des villages wolof aussi.

Et donc, nous avions eu à faire beaucoup d’actions à ce niveau-là. Certes, pas à un certain degré parce que moi-même je milite à Dakar. Je suis au niveau de la commune de Sicap Liberté et de manière générale, le département de Dakar. Mais je pense que je vais renforcer mon assise ici au niveau de Nabadji», a-t-elle dit? avant d’ajouter : «J’y ferai une rentrée politique très prochainement».