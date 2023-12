Ligue pro : Des sanctions tombent pour lutter contre les pratiques mystiques (xon)

Dans sa détermination à éradiquer les pratiques mystiques (Xon) au sein du championnat professionnel, la Ligue Sénégalaise de Football professionnel prend des mesures sévères. En effet, la Ligue Pro a prononcé ses premières sanctions à l’encontre des acteurs impliqués. Les premiers joueurs visés sont Souleye Gaye Faye de Diambars de Saly et Baye Modou Gaye de Guédiawaye FC. Ces deux joueurs ont été sanctionnés en vertu de l’article 76-3 du code disciplinaire de la Ligue Pro.

Le premier alinéa de l’article mentionné stipule que quiconque entreprend des démarches visant à influencer le résultat d’une rencontre de manière contraire à l’éthique sportive sera passible d’une suspension de match(s) ou d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football, assortie d’une amende d’au moins 350 000 FCFA.

Ainsi, suite à la réunion du comité, la LSFP a annoncé que les deux joueurs en question ont été suspendus pour deux matchs et condamnés à une amende de 350 000 FCFA. Souleymane Gaye Faye et Baye Modou Guèye ont été reconnus coupables par la Commission de discipline de la LSFP d’avoir respectivement versé un liquide rouge à l’entrée et sur la main courante lors du match Stade de Mbour / Diambars au Stade Caroline Faye (1-1) et d’avoir versé des « xons » dans les buts lors du match US Ouakam/ Guédiawaye FC.