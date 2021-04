Jamais, au début de saison, on aurait pu penser que le Paris Saint-Germain serait dans la peau du chasseur en championnat. Habitués à occuper la première place du classement dès les premières journées sans jamais la lâcher, les Parisiens doivent désormais espérer un faux-pas pour retrouver les sommets.

Il faut dire que cette saison est bien compliquée pour les Rouge-et-Bleu, qui n’ont pas eu de préparation ni de repos entre la Ligue des Champions et la Ligue 1 au mois d’août. En effet, la LFP avait décidé de débuter le championnat avant la finale de la LDC et les Parisiens ont donc enchaîné les deux compétitions. Le coronavirus, le repos de certains cadres notamment au début de saison a d’ailleurs coûté une défaite face à Lens. Mais d’un point de vue global, le contenu est décevant pour Paris.

Avec 8 défaites au compteur pour l’instant, après 33 journées jouées, les Parisiens ont le triste record de revers en championnat depuis l’arrivée de QSI. Signe que cette saison est assez particulière…Pour autant, les Parisiens se sont mis en mission champion ces derniers temps pour enchaîner un nouveau titre de champion de France : potentiellement le 4ème consécutif et surtout le 10 ème de leur histoire, en 50 ans seulement. Si la défaite face au LOSC le 3 avril dernier a relancé le championnat en permettant aux Dogues de repasser premiers, le PSG a retrouvé énormément de confiance en Ligue des Champions.

Qualifiés pour les quarts de finale, les Rouge-et-Bleu ont renversé la montagne Bayern Munich au terme de deux matchs de haute volée : une victoire 3-2 en Bavière et une défaite 0-1 au Parc des Princes. Cette qualification en demi-finale devrait donner énormément de confiance et créer une vraie alchimie pour le groupe de Mauricio Pochettino pour disputer tous les tableaux d’ici la fin de la saison. Evidemment, la possibilité de perdre face à Man City en demi aura un impact sur la motivation des Franciliens pour les

toutes dernières journées de Ligue 1.

Mais avant de retrouver City, le PSG a un rendez-vous à bien négocier du côté de Metz. Les Lorrains sont sur une mauvaise série de 6 matchs consécutifs sans victoire et sont 9èmes de L1. Le maintien assuré, les Grenats ont désormais abandonné leur course à l’Europe et n’ont plus grand chose à jouer. Logiquement, le PSG part très clairement favori de cette rencontre selon les paris sur la Ligue 1. Ce match marquera aussi le retour en championnat de Neymar après deux matchs de suspension. Pas le droit à l’erreur pour les Parisiens, d’autant plus qu’il faut profiter de ce match, fixé samedi à 17h00, pour mettre la pression sur Lille, qui se déplace à Lyon dimanche soir à 21h00.