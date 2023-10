Facture d’électricité : Macky Sall entre le marteau du Fmi et l’enclume du peuple

Après la Senelec, c’est au tour de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE) et maintenant des ministres de répéter aux Sénégalais qu’il n’y a pas eu de hausse sur les tarifs de la Senelec depuis janvier 2023. La prochaine fois, ce sera certainement le Premier ministre et après le chef de l’Etat. A tous les niveaux, en fait, on s’échine à faire croire au consommateur que cette hausse est liée à la période de chaleur.



Mais c’est peine perdue, puisque les pères de famille qui paient les factures ont traversé une bonne dizaine de périodes de chaleur et n’ont jamais vécu une augmentation aussi brutale des factures de la Senelec. Depuis son arrivée au Sénégal, le Woyofal a connu des hivernages, sans qu’il y ait cette levée de boucliers pour dénoncer une tarification abusive.





Il est donc temps pour le régime de se dire que les citoyens ne sont pas un tas d’imbéciles, de candides ou de demeurés à qui on peut faire gober n’importe quelle histoire à dormir debout. Ceux qui se plaignent des factures ont eu le même cursus scolaire et universitaire que le DG de la Senelec, sinon plus. Certains sont plus diplômés que le Premier ministre et même le président de la République.

D’autres ont fréquenté les mêmes écoles que le ministre de l’Energie ou celui du commerce, s’ils ne sont pas tout simplement les camarades de promo du président de la commission de régulation du secteur de l’électricité. Ils sont donc suffisamment intelligents pour faire la part entre la traversée d’une période de chaleur et une hausse substantielle des tarifs.

Il est donc temps pour les tenants du pouvoir d’avoir du respect mais aussi de l’empathie pour les citoyens. Il est déjà assez dur de souffrir d’une injustice, mais c’est encore plus dur, à la limite révoltant, de se voir dénier sa souffrance. Et c’est ce que le régime de Macky Sall est en train de faire avec ces factures d’électricité.

Quoi de plus simple que d’avouer qu’il y a eu une hausse des factures parce que 100 des 300 milliards de subvention alloués à la Senelec par l’Etat du Sénégal ont été supprimés en 2023, sur demande du Fmi. Depuis deux ans au moins, il n’y a pas eu une seule sortie du Fmi sur la situation du Sénégal où il n’est pas question de réduire progressivement les subventions à l’énergie qui, à ses yeux, profitent plus aux riches qu’aux pauvres.

750 milliards de subventions en 2022, la plus chère de l’Uemoa, selon le Fmi

Ainsi, fin 2022, le Fmi avait accentué la pression sur le Sénégal, après avoir constaté le non-respect de ses engagements.

“Les subventions à l’énergie sont non ciblées et profitent davantage aux couches les plus aisées de la population ou gros consommateurs. Ces subventions deviennent de plus en plus coûteuses et devraient atteindre 750 milliards 2022 (soit 4,4 % du PIB). En l’absence de nouvelles mesures, elles s’élèveraient à 800 milliards (soit plus de 4 % du PIB) en 2023. En conséquence, il est important que le gouvernement améliore le ciblage, commence à les réduire à partir de 2023 et accélère la finalisation d’une feuille de route afin de les supprimer progressivement d’ici 2025 », mentionne le Fmi dans un communiqué en novembre 2022, en perspective de la sixième et dernière revue dans le cadre de l’Instrument de Coordination des Politiques Économiques (ICPE) et à la troisième et dernière revue dans le cadre de la Facilité de Crédit de Confirmation (FCC) et de l’Accord de Confirmation (AC).

Le coup de pression a alors porté ses fruits, puisque c’est à l’occasion de ces revues que le Sénégal a pris des engagements fermes matérialisés par une coupe de 100 milliards sur la subvention à l’électricité. Mais pour supprimer d’ici 2025 une subvention ayant atteint 750 milliards en 2022, il faut bien plus qu’une coupe officielle de 100 milliards. Surtout que cette subvention, la plus forte de l’Uemoa, selon le Fmi, ne concerne pas uniquement l’électricité, mais aussi le gaz butane et probablement le carburant.

Les autorités ont donc à choisir entre le Fmi et le peuple. Après tout, ces 100 milliards soustraits de la subvention prouvent que, contrairement aux affirmations du Fmi, cette manne profite bel et bien aux couches vulnérables.

Mais si jamais Macky Sall choisit d’aller dans le sens voulu par le Fmi, comme c’est le cas actuellement, lui et ses hommes doivent savoir au moins qu’ils doivent la vérité aux Sénégalais. Après tout, ils ne sont pas plus intelligents que les clients de la Senelec. Pas besoin donc d’essayer de nous rouler non pas dans la farine, mais dans les factures ou le ‘’diissal’’ (pardon, Woyofal).

Enfin, Wade a eu ses émeutes de l’électricité un an avant son départ (2011) du fait d’un déficit de fourniture du courant, Macky Sall devrait éviter de se retrouver à son tour avec de nouvelles émeutes, à un an de son départ lui aussi, cette fois-ci en raison des tarifs.