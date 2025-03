Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) traverse une crise profonde dans la zone Sud du pays, notamment à Bignona. Ce lundi matin, Ibrahima Tita Tamba, Secrétaire général de la Fédération départementale, a annoncé sa démission des instances du parti, entraînant avec lui plusieurs autres responsables locaux. Ces défections marquent un nouvel affaiblissement du parti d’Abdoulaye Wade, alors que les démissionnaires ont choisi de rallier le Pastef.

In extenso, l’intégralité du communiqué de Dr Ibrahima Tito TAMBA

Très chers frères et sœurs

Durant la période de campagne électorale des législatives anticipées de 2024, j’ai eu l’honneur d’échanger très fraternellement avec le Président Ousmane Sonko. Cet entretien m’a permis de lui faire part des motivations qui ont guidé notre soutien à la liste de PASTEF. Au-delà de ce soutien, nous avons pris l’engagement de l’accompagner dans sa noble mission que le peuple sénégalais lui a confiée.

Il me plait de rappeler que notre compagnonnage avec le PASTEF ne date pas d’aujourd’hui. En effet, depuis l’élection présidentielle de 2019, en passant par l’intercoalition WALLU YEWI de 2022, jusqu’à l’élection présidentielle de 2024, la fédération départementale du PDS de Bignona a toujours soutenu le PASTEF. Cette alliance naturelle témoigne notre vision commune et notre désir de bâtir un Sénégal nouveau.

A partir de ce jour, je vous annonce mon départ du Parti Démocratique Sénégalais. Par conséquent, je démissionne de mon poste de Secrétaire Général de la fédération départementale de Bignona, de Secrétaire Général de la section de Bignona commune, de membre du comité directeur, de membre du bureau exécutif du secrétariat national ainsi qu’en ma qualité de membre du bureau de la fédération nationale des cadres libéraux.

Les raisons qui m’ont poussées à quitter le PDS sont multiples, mais essentiellement liées aux divergences politiques profondes entre les choix du parti et les aspirations du peuple sénégalais.

Cependant, après plusieurs années de militantisme, j’adresse mes sincères remerciements à mes frères et sœurs du parti démocratique sénégalais pour ce compagnonnage exemplaire qui nous a procuré beaucoup d’expériences. Je vous souhaite plein succès pour le futur.

A mes frères et sœurs du département de Bignona, le consensus a toujours prévalu autour de ma personne. Vous l’avez encore une fois démontré lors des renouvellements des instances de 2024, en me proposant à l’unanimité au poste de secrétaire général de la fédération départementale de Bignona. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Mais a ce tournant politique historique, il fallait faire un choix ; être du coté du peuple ou être du coté du parti. Malheureusement, notre parti a quitté le peuple pour ces propres intérêts. Dès lors, j’ai décidé librement de quitter le parti pour le peuple sénégalais. Choix difficile certes, mais nécessaire au regard de la mission qui incombe chaque sénégalais qui est d’être un acteur du redressement de notre pays.

Très cher Maitre WADE, permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude. Je garderai toujours en mémoire ces moments de bonheur où vous m’aviez rendu visite à Bignona en tant que candidat du parti lors des élections législatives de 2017. En moi, vous avez fait jaillir une flamme qui continue d’éclairer mes choix politiques toujours en faveur du vaillant peuple sénégalais.

Désormais, avec l’essentiel des responsables du département de Bignona :

o Ibrahima Tito TAMBA

• Secrétaire Général de la fédération départementale

• Secrétaire général de la section de Bignona commune

o Boubacar BODIAN

• 1er Secrétaire Général Adjoint de la fédération départementale

• Secrétaire général de la section de Oulampane

o Ibrahima DIEDHIOU

• Secrétaire administratif chargé des élections de la fédération

• Secrétaire général de la section de Mangagoulack

o Doudou GOUDIABY

• Secrétaire général des cadres libéraux du département

• Secrétaire général de la section de Tenghory

o Malamine DIEDHIOU

• Secrétaire chargé des enseignants libéraux du département

• Secrétaire général de la section de OUONCK

o Lansana DIEDHIOU

• 3ième Vice-président de la fédération départementale

• Secrétaire général de la section de DIEGOUNE

o Mamadou Lamine DIEME

• Secrétaire général de la section de Niamone

o Sidy DIEDHIOU

• Secrétaire chargé du tourisme et de l’artisanat de la fédération

• Secrétaire général de la section de Mlomp

o Cheikh SANE

• Secrétaire chargé des affaires juridiques de la fédération

o Lansana GOUDIABY

• Président de la section de Djinaky

o Mafouze Fall

• Président de la Section de Kataba 1

• Président du mouvement Sénégal Rek au niveau de la diaspora

o Boubacar DIALLO

• Secrétaire Général de l’UJTL Départementale :

o Cheikh Moussa SONKO

• Secrétaire Général du MEEL Départemental :

o Boubacar Camara

• Secrétaire Général de L’UJTL de BIGNONA commune :

o Pour ne citer que ceux-là…

Nous militons ensemble dans le parti PASTEF auprès de nos frères et sœurs Patriotes de Bignona, pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique libre et réconciliée.