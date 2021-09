« Les travaux de réhabilitation du stade Demba Diop bientôt lancés » (Assistant maître d’ouvrage de la FSF)

Les premiers coups de pioche pour la réhabilitation du stade Demba Diop, fermé à toute compétition depuis juillet 2017, vont être donnés entre octobre et début novembre, a annoncé à l’APS, Joseph Sambou, l’assistant en maître d’ouvrage de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

« Rien n’est bloqué, les procédures suivent leur cours normal et selon mes prévisions en tant que conseiller technique, le démarrage des travaux est prévu en fin octobre-début novembre », a assuré celui qui a été nommé il y a plus d’un an conseiller technique de la Fédération de football pour les infrastructures.

Evoquant cette infrastructure érigée au début des années 1960 pour les besoins des Jeux de l’amitié en 1963, l’expert rappelle qu’après les différentes études, il est avéré que la structure tient pour la réhabilitation. « Nous avons fait toutes les étapes et actuellement, il ne reste que le dépôt par l’architecte choisi de l’avant-projet détaillé qui précède le choix du constructeur », a dit M. Sambou.

En plus d’être expert dans cette matière, Sambou est un dirigeant du football pour avoir été président de l’US Rail et de la Ligue régionale de football de Thiès. Chargé d’interface de la Fédération pour ses travaux d’infrastructures notamment avec le programme Forward de la Fifa, il a démarré son magistère avec le projet de réhabilitation du stade Maniang Soumaré de Thiès et des ligues régionales de Fatick, Kaloack et Kaffrine.

Budget de la réhabilitation de 5,5 milliards FCfA pour un stade moderne

Au sujet de Demba Diop, il a fait savoir que l’évaluation de l’avant-projet sommaire avait fait passer le budget de de la réhabilitation de cinq milliards et à cinq milliards et demi de francs afin d’en faire un stade moderne. Un montant que la Fédération va présenter à la Fifa.

« La Fédération va demander à la Fifa ce qu’elle peut donner, ensuite, il y aura ce que les sponsors peuvent apporter et la structure fédérale ce qu’elle doit pouvoir financer sur fonds propres », a-t-il fait savoir.

Dans l’agenda mis en place, il est prévu une rencontre la semaine prochaine, entre le conseiller technique et la Fédération de football pour que cette dernière finalise la dernière partie des études afin de démarrer, a-t-il ajouté.

L’assistant en maître d’ouvrage de la FSF a indiqué qu’après l’étape de la validation par la Fédération, un appel d’offres pour le choix du constructeur sera lancé. Il a dit que les travaux allaient commencer par la tribune couverte et l’aire de jeu afin que l’infrastructure puisse être utilisée non sans insister sur le fait que la date officielle de réception était prévue le 11 novembre 2022.

« La date n’a pas été choisie par hasard et même s’il y a un peu de retard à un certain moment, on est en capacité de pouvoir tenir ce délai qui n’a pas été choisi par hasard », a commenté Joseph Sambou qui a rappelé que la capacité d’accueil du stade allait passer de 15 000 à 20 000 places.

L’Etat, à travers le ministère des Sports, a cédé le stade Demba Diop à la Fédération de football qui en fait une infrastructure fédérale pour bénéficier de financements de la Fifa.