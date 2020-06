Les Mac de Thiès et de Diourbel infectées au coronavirus: La Société civile plaide pour le décongestionnement des prisons

Après la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès, celle de Diourbel a aussi enregistré un cas positif au coronavirus. Et pour éviter que les choses s’empirent, la Société civile a plaidé pour le décongestionnement des prisons. Selon Moundiaye Cissé de l’Ong 3D, les conditions de détention sont inhumaines.

« Voilà une maladie qu’on peut considérer comme étant la plus démocratique au monde qui n’épargne personne donc que ça apparaisse dans les prisons ce n’est pas une surprise. Maintenant il faut prendre des dispositions rapides et urgentes et ces dispositions doivent aller même au-delà du coronavirus », a-t-il demandé sur la Rfm.

Il va plus loin : « Les conditions de détention au Sénégal sont inhumaines même les animaux ne doivent pas être détenus de la sorte parce qu’il y a une promiscuité extraordinaire, indescriptible dans les prisons. Cela veut dire que donc même au-delà du coronavirus, il y a nécessité de décongestionner les prisons ».