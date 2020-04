LES DÉTAILS DE LA CÉLÉBRATION DU 4 AVRIL DANS LA PLUS GRANDE SOBRIÉTÉ

Le 60e anniversaire de l’accession à l’indépendance du Sénégal sera célébré cette année dans un contexte assez particulier obligeant les autorités à changer d’approche. Loin des Allées du Centenaire, où des défilés civils et militaires étaient organisés avec faste, chaque 4 avril, la cérémonie protocolaire de cette édition sera tenue au Palais de la République. Dans la plus grande sobriété.

En conseil des ministres, ce mercredi, le chef de l’Etat a fait part à ses collaborateurs de la manière dont cette cérémonie va se dérouler. Seuls le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, et les responsables des forces de défense et de sécurité seront présents. « Le président de la République abordant la célébration de la fête nationale du Sénégal a rappelé aux membres du Gouvernement que le 60e anniversaire, du fait de la pandémie et de l’Etat d’urgence, sera organisé sous forme d’une cérémonie aux couleurs, le 4 avril 2020, à 10h, dans la cour d’honneur du Palais de la République.

La cérémonie consistera à une prise d’armes suivie d’hymne national en présence du ministre des Forces armées et des autorités militaires », lit-on sur la note qui a sanctionné la rencontre hebdomadaire du Gouvernement.

Dans ce contexte, le président Sall a également demandé au ministre de la Communication « de veiller à la transmission dans les médias, tout au long de cette journée, des missions, actions et réalisations des différentes forces de défense et sécurité ».