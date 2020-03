Les artistes vont-ils annuler leurs activités? Coronavirus

Depuis l’annonce du premier cas de Coronavirus, les Sénégalais s’inquiètent. Et, les artistes ne sont pas en reste. Ceux qui avaient annoncé la date de leurs événements risquent d’annuler, si les précautions ne suivent pas.

Cas

Depuis des mois qu’on en parle, l’épidémie du Coronavirus est malheureusement notre hôte indésirable et indésiré. Même s’il y a plus de peur que de mal, les Sénégalais sont partagés entre prudence et crainte. Et, cela peut non seulement impacter l’économie du pays mais aussi, la maladie peut freiner certaines activités culturelles et religieuses.

Activités

Dans le cadre des activités culturelles, Oumou Sow, Pape Diouf et Wally Seck… avaient fixé la date de leurs grandes soirées. Oumou Sow va se produire le 13 mars à Sorano, Pape Diouf le 04 avril à Dakar Arena et Wally Seck au Musée des Civilisations noires à la date du 11 avril 2020.

Mesure

Toutefois, certains fans s’interrogent sur la tenue de ces événements qui risquent drainer beaucoup de Sénégalais. Oui ou Non ! En tout cas, l’Etat n’a pas encore pris de mesure allant dans le sens d’annuler tous ces spectacles.