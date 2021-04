L'élève Daye Bâ obtient une moyenne de 18/20...IL fait 10 km de marche chaque matin pour rejoindre son école

Daye Ba est le nom de l’élève qui fait 10 km de marche chaque matin pour rejoindre son école. Il a obtenu une moyenne de 18,22/20 lors des évaluations du premier semestre.

Elève en classe de 5ème au CEM de Khogué dans l’IEF de Linguère, Daye Ba a juste 15 ans. Chaque jour, du lundi au samedi, il fait 10 km de marche “Aller et Retour, la distance entre son village Pawél et Khogué pour rejoindre son école. La réussite étant au bout de l’effort, résultat : Daye Ba est classé premier de sa classe avec une moyenne de 18,22/20. On nous renseigne également qu’en classe de 6ème, il avait obtenu une moyenne de 18,60/20.