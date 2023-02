Le leader Pastef à Yoff : « Désormais appelez-moi Ousmane Sonko Laye »

Ousmane Sonko a effectué jeudi 23 février son ziar auprès du porte-parole du Khalife des Layènes. Occasion de raffermir les liens d’amitié et de parenté, avec, en toile de fond le travail pour la sérénité des esprits au Sénégal.

Ousmane Sonko a souligné être chez lui au regard des liens, connus de tous, qu’il entretient avec le porte-parole du Khalife, Mame Libasse Laye.

Ce qui lui fait dire que, désormais il faudra l’appeler Ousmane Sonko Laye : « Personne n’est plus servi que moi, et je vais revendiquer ma part, car je suis actionnaire. »

Entre autres, M. Sonko a vivement remercié la communauté Layène pour son hospitalité, son ouverture, ses prières à son endroit, non sans magnifier l’importance des tarikha dans la pacification du pays.

Revenant sur la 143 édition de Mame Limamou célébrée les mardi 21 et mercredi 22 février, « un événement grandeur nature à Dakar et au Sénégal », il a loué cette culture de la paix de la communauté symbolisée dans les discours, les démarches et autres actes quotidiens.

Car, poursuit-il, les anciens, au regard de leurs œuvres immuables ont montré le chemin à suivre. Aussi reste t-il émerveillé par l’exemplarité des Layènes qui militent pour l’union des cœurs et des esprits.

«Au Sénégal, s’adressant au porte-parole des Layènes, notre matière première, loin d’être le pétrole, c’est la paix. Et la paix se cultive et vous l’avez montré à travers vos discours, vos actes de tous les jours. Nous militons pour la paix et rien d’autre que la paix. Et nous nous évertuons à la cultiver ».