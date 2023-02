Vélingara : un corps sans vie retrouvé dans les eaux du Kayanga

Un corps sans vie a été repêché dans les eaux du fleuve Kayanga situé dans la commune de Saré Coly Sallé.

La victime de sexe masculin a été découverte par des pêcheurs dans les eaux du fleuve Kayanga à hauteur du village de Saré Ranéré dans la commune de Saré Coly Sallé. Ces pêcheurs ont saisi le chef de village. Alertés, les gendarmes et les sapeurs-pompiers sont descendus sur le lieu du drame. Et ce sont les soldats du feu qui ont repêché des eaux le corps sans vie de cet homme qui laisse derrière lui une épouse et cinq bouts de bois de Dieu. Son corps est déposé à la morgue du centre de santé de Vélingara.