Le trafic reprend à l’aéroport d’Orly après trois mois de fermeture

Le premier vol au départ d’Orly a décollé vendredi matin. Il marque le retour progressif du trafic aérien, après trois mois d’arrêt forcé de l’aéroport parisien pendant la crise de Covid-19.

Le trafic aérien se déconfine lui aussi. À l’aéroport d’Orly, après près de trois mois d’arrêt forcé, un premier avion a décollé à 6 h 25 vendredi 26 juin.

L’appareil de la compagnie Transavia a été arrosé par les canons à eau des voitures des pompiers de l’aéroport parisien lors d’une cérémonie dite de « water salute » avant de décoller, à destination de Porto.

Un peu plus de 70 mouvements d’avions sont prévus dans la journée, contre une moyenne de 600 en temps normal, assurés par huit compagnies (Air Caraïbes, Air Corsica, Air France, Amelia, Corsair, French Bee, Transavia et Wizzair). Ces vols desserviront notamment la Corse, quelques pays de la zone Schengen et l’Outre-mer.

Environ 8 000 passagers sont attendus, soit moins de 10 % du trafic habituel de 90 000 passagers en moyenne par jour sur cet aéroport.