Pharmacien et ingénieur en assurance qualité et règlements dans l’industrie pharmaceutique, Diakirou Boly est un sénégalais de la diaspora. Préoccupé par la situation sanitaire qui prévaut dans le monde et inquiet de la méconnaissance de ses compatriotes sur les avis et recommandations de l’OMS, il a décidé de briser le silence. Et donner son avis sur les questions de l’heure. Les appels au refus des vaccins et leurs conséquences. Les recommandations de l’OMS, tout y est passé. Entretien…

« L’OMS ne se base, parfois, sur aucune vérité scientifique et des pays, comme le Sénégal, ne doivent pas toujours se fier à ses recommandations« . Tel est l’avis de Diakirou Boly, un ingénieur-pharmacien sénégalais et spécialiste des assurances et essais cliniques. Bien que résidant et employé en France, il n’oublie pour autant pas son Sénégal natal. Et, c’est pour, apporter sa pierre à l’édifice national.. pardon, faire apparaître son éclairage dans cet obscurantisme général qui entoure la gestion du dossier Covid-19 qu’il a décidé de sortir de l’ombre des laboratoires médicaux pour la lumière du débat intellectuel.

Et d’entrée de jeu, Diakirou Boly est très clair: « Le Sénégal doit prendre ses responsabilités, tester le médicament découvert par Madagascar -puisque c’est l’artemisia que nous connaissons bien- et encourager les laboratoires nationaux à travailler sur le coronavirus au lieu de tout concentrer entre les mains de l’Institut Pasteur qui est un laboratoire étranger. » Aussi, Diakirou Boly ne comprend pas que le Sénégal puisse refuser le rapatriement des corps de ses nationaux morts de Covid-19 au prétexte qu’il suit des recommandations de l’OMS. Pour lui, « il n y a aucun risque sanitaire. Et l’OMS, qui a fait cette recommandation, ne se base sur aucune étude scientifique. »