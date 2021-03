Le mouvement de contestation M2D appelle à manifester samedi

M2D, le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) créé après l’arrestation de Ousmane Sonko ne compte pas abandonner les manifestations avant la libération de ceux qu’il qualifie de «prisonniers politiques». Un nouvel appel à la mobilisation pour un rassemblement pacifique ce samedi 13 mars, a été lancé.

Regroupant des partis politiques d’opposition (dont le Pastef d’Ousmane Sonko) et des mouvements de la société civile (dont Y’en a Marre), avait suspendu les manifestations prévues mardi et mercredi dernier après l’appel et les conseils des médiateurs.

«Le collectif a annoncé deux nouveaux rendez-vous. D’abord ce vendredi, avec une journée de « deuil » en hommage aux victimes des manifestations de ces derniers jours et puis samedi, le 13 mars, un appel à un rassemblement pacifique, à Dakar place de la Nation, mais aussi dans les régions et dans la diaspora, avec le drapeau national. Pour défendre « la démocratie et l’État de droit ».

Des rassemblements pacifiques sont aussi prévus dans les régions et la diaspora. »