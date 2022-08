Le mandataire de l’inter-coalition (Yaw-Wallu) demande de suspendre la publication des résultats

Hier face à la presse le mandataire de l’inter-coalition, formée par les coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, a demande au président de la commission national de recensement des votes de suspendre la publication des résultats des élections législatives, prévue jeudi dans l’après-midi. Elle veut ainsi avoir le temps de “relever toutes les irrégularités (…) notées dans les procès-verbaux”.

Les camps du pouvoir et de l’opposition revendique chacun la victoire, aux élections législatives sénégalaises de dimanche. L’opposition a demandé, mercredi 3 août au soir, à Dakar, la suspension de la publication des résultats du scrutin, prévue jeudi après-midi, pour examiner ses plaintes à la suite d'”irrégularités” et de “fraudes”.

“On demande au président de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) de suspendre la publication des résultats prévue demain (jeudi) pour nous permettre de relever toutes les irrégularités que nous avons notées dans les procès-verbaux”, a déclaré lors d’une conférence de presse Déthié Fall, un responsable de l’alliance formée par les coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, dirigées respectivement par le principal opposant, Ousmane Sonko, et l’ex-président Abdoulaye Wade (2000-2012).

Une autre responsable de l’alliance, Aïda Mbodj, a parlé de “bourrage d’urnes” et de “procès-verbaux préfabriqués et sans signature qu’ils (le pouvoir) ont créés eux-mêmes” dans des localités du nord du Sénégal, dont Matam, Podor, Ranérou et Kanel, des fiefs du président Sall.