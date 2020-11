LANCEMENT DU NOUVEAU NUMÉRO DE LA BANDE DESSINÉE ‘’AFRIQUE CITOYENNE’’, MARDI

La cérémonie de lancement du nouveau numéro de la bande dessinée Afrique citoyenne est prévue, mardi, à 9 h 30, à Dakar, dans les locaux de la Fondation Konrad Adenauer (FKA), aux Almadies.

Selon le communiqué parvenu à l’APS, cette édition intitulée ’’Jeunesse et développement local. Je suis jeune, je m’implique’’, se penche ’’sur le rôle que les jeunes peuvent jouer dans le développement local et dans les processus de décentralisation et de production locale’’.

Ce nouveau numéro ’’vise à sensibiliser les jeunes sur cette thématique et à les mobiliser à devenir des acteurs de paix dans leurs écoles, associations, au niveau régional et national’’, indique la même source.

Tirée à 20 000 exemplaires, Afrique Citoyenne est envoyée à toutes les institutions de formation moyenne et secondaire ainsi qu’aux organisations et mouvements de jeunesse du Sénégal, selon le communiqué.