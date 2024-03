Lamb : Armée v Ndigeul ficelé par Albourakh Events

Al Bourakh Events a annoncé l’officialisation du combat entre Armée (Bène Barack) et Ndigeul (école de lutte Balla Gaye). Les deux lutteurs qui ont reçu des avances sur cachet ce jeudi ont promis de rebondir après des défaites subies lors de leur dernier combat.

Invités sur Al Bourakh TV, Armée et Ndigeul ont vu leur duel officialisé après l’émission de ce mercredi soir. Battu par Mbaye Gouy Gui lors de sa dernière sortie, Armée a promis de se racheter face au lutteur de l’écurie Balla Gaye. « J’appelle tous mes supporters à se tenir prêt pour le combat. J’attendais avec impatience ce duel et c’est pourquoi je m’entraînais très dur. Tout ce que je lui demande c’est de ne pas fuir s’il veut que le combat ne dure pas. Il a un adversaire très coriace et il en aura le coeur net le jour j » a t’il réagit.

Ndigeul de répondre que : « Je félicite Armée d’avoir accepté ce combat car il pouvait refuser en convoquant des détails. C’est un combat que je prends au sérieux et je vais m’investir personnellement pour obtenir la victoire. Armée n’est pas un bagarreur car en 14 combats il n’a jamais fait ses preuves en bagarre. Je lui implore de ne pas renvoyer le combat car il a l’habitude de faire cela quand il a un adversaire compliqué. Je veux rebondir après ma dernière défaite et je vais battre Armée ».