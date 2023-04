La réponse de Sonko à l’imam Samb de la grande mosquée de Dakar : » C’est faut de dire que quiconque perd la vie… »

Le maire de Ziguinchor et président de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko qui était hier à Bignona pour présenter ses condoléances à la famille de Feu Mamadou Korka Ba, décédé le 20 mars dernier lors des manifestations politiques, a saisi l’occasion pour s’en prendre au Président Macky Sall et son pouvoir. Le leader de Pastef a aussi, sans le nommer, répondu à Alioune Moussa Samb, Imam de la grande mosquée de Dakar.

C’était l’effervescence hier, à Bignona. Il y avait une mobilisation impressionnante des populations dès que le cortège du président de Pastef/Les Patriotes a foulé le sol de la commune. A l’entame de sa visite, Ousmane Sonko est allé à la rencontre de l’imam Ratib et de l’évêque de Bignona. Des audiences au cours desquelles rien à filtré. A sa sortie de l’Église catholique et de la maison de l’imam El Fansou Bodian, l’opposant Ousmane Sonko qui était porté par une forte escorte, s’est offert une fourmilière humaine dans les rues de la capitale du Fogny.

Des hommes, femmes, jeunes déchaînés et surexcités, à bord de leurs motos «Jakarta», ne cessaient, pendant près de deux heures dans les rues, de scander: «Président Sonko ou Sonko Président du Sénégal». Son contact avec les populations au rond-point Emile Badiane, notamment les bouchers, vendeurs de friperies à la sauvette, marchands ambulants, a été chaleureux et vivifiant. D’autres qui avaient rejoint spontanément la foule en liesse applaudissent et crient «Gatsa Gatsa». C’est difficilement que le leader de Pastef et son cortège ont pu se frayer le chemin, devant cette marée humaine, pour arriver à la maison du père de feu Mamadou Korka Ba, décédé le 20 mars 2023, lors des manifestations politiques à Bignona, pour présenter leurs condoléances.

«Mamadou Korka Ba, qui a été tué atrocement dans les rues de Bignona le 20 mars 2023. Nous avions l’impression, qu’en ce jour de son rappel à Dieu, il y avait un deuil national au Sénégal parce que son décès a frappé non seulement Bignona et toute la Casamance naturelle mais aussi tout le Sénégal», a dit Ousmane Sonko devant la famille éplorée. Avant de poursuivre :

«Nous imputons la mort de tous ces jeunes qui sont tombés ici à Bignona à Macky Sall. Le défunt Mamadou Korka Ba est un martyr. Je dis à ceux-là qui disent que quiconque perd la vie à l’occasion d’une manifestation ira en enfer, parce que leur combat n’est pas un combat pieux, mais que leur combat est motivé par des biens mondains, que c’est faux. Nous connaissons la religion et celle-ci n’appartient à personne. C’est pourquoi, nous demandons à sa famille de n’accepter que la volonté divine», a ajouté Ousmane Sonko.

Lors de la Korité, Alioune Moussa Samb, Imam de la grande mosquée de Dakar avait dans son sermon dit que «Tous ceux qui mourront durant ces manifestations insignifiantes iront en enfer. Ce qu’ils font n’a rien à voir avec le djihad islamique».