Zappé par les représentants de l’Etat á Ziguinchor : Ousmane Sonko dézingue le préfet et le gouverneur

Le maire de Ziguinchor a présenté aux habitants de sa commune ses grands projets. Il s’agit, en effet, de 12 grands projets touchant les 9 domaines de compétences des collectivités territoriales. Mais dans l’ordre des invités, certains et non des moindres ont préféré zapper Ousmane Sonko. Ce qui a remonté l’édile de Ziguinchor. “Je salue tous les partenaires de la mairie à savoir les services déconcentrés, même si je note l’absence du représentant de l’État en l’occurrence le préfet et il ne s’est pas fait représenter. Je vais quand même lui lancer quelques piques .Depuis que je suis élu maire de Ziguinchor, à chaque fois que nous avons des activités importantes comme celles-ci, nous avons toujours envoyé des invitations à la gouvernance et à la préfecture. Mais j’ignore les raisons de leur absence et ils ne se font même pas représenter. Et pourtant ce que nous faisons, c’est pour l’intérêt du Sénégal et de Ziguinchor en particulier. Parce qu’une importante partie de ce que nous devons faire à la mairie passe par l’État. Donc, c’est important qu’ils assistent à nos activités”, s’est emporté le maire de Ziguinchor devant les agents de la municipalité et ses invités.

Par ailleurs, Ousmane Sonko est revenu sur ses projets à Ziguinchor. Il s’agit, selon lui, de deux séries de projets qui vont, dit-il, démarrer tout de suite. Le premier volet, d’après lui, concerne les marchés à réhabiliter et à construire, les cimetières, le stade, la maison des jeunes, l’aménagement paysager c’est-à-dire les jardins. “Nous avons le financement à plus de 90%. Certains projets dans ce premier volet ont démarré. Nous avons aussi décidé de désengorger le marché Saint Mour. Le marché se trouve dans un état pitoyable. On a même supprimé la bouche d’incendie pour en faire des magasins. Nous avons pensé à mettre en place un marché spécialisé dans les produits halieutiques. Ziguinchor aussi est une région à fort potentiel agricole. Ainsi, nous voulons aussi travailler à mettre en place un marché spécialisé dans les produits agricoles.

Il y a aussi le programme de l’économie sociale et solidaire qui est un produit auquel je tiens beaucoup. Ziguinchor est classée parmi les 5 régions les plus pauvres au Sénégal. Donc, par l’économie sociale et solidaire, nous voulons aider les Ziguinchorois à sortir de l’extrême pauvreté”, a fait savoir le maire de Ziguinchor.

