La domination Bavaroise sur la scène européenne

🇩🇪 Le Bayern Munich depuis Hansi Flick en Ligue des Champions c’est 9 matches, 9 victoires, 34 buts inscrits et 4 buts encaissés… Quand Hansi Flick a pris les commandes du Bayern de Munich en Novembre 2019, le club était 4e en Bundesliga. Pour son 36e match, il parachevait le triplé historique avec le triomphe en Ligue des Champions (ca fait un trophée tous les 12 matches avec un ratio de victoires de 91,6%). En remportant la Super Coupe de l’UEFA 1 match officiel plus tard, c’était déja un 4e trophée. 2 matches apres, il remportait la Super Coupe d’Allemagne. Depuis cette Super Coupe Allemande, les Bavarois ont joué 4 rencontres et ont planté 15 buts pour 4 encaissés. C’est absolument exceptionnel et remarquable !!

