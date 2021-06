Le Sénégal vante sa respiration démocratique montrée en exemple surtout en Afrique de l’Ouest. Elle est clamée urbi et orbi, chantée à chaque fois que l’occasion se présente. Et pourtant, sous ce vernis assez reluisant qu’elle projette à la face du monde, se cache une démocratie qui reste encore et toujours en balbutiement. En attestent ces élections renvoyées aux calendes grecques et dont la plupart accouchent de résultats contestés. Même si des efforts ont été faits et continuent d’être consentis.