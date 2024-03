Sénégal, au lendemain de la fixation de la nouvelle date pour la tenue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 un nouveau front est né. Il s’agit du front Démocratique pour une Élection Inclusive composé de la coalition dirigée par Karim Wade et compagnie. Mamadou Diop DECROIX et ses camarades ont fait face à la presse ce vendredi au cours de laquelle ils contestent les décisions du conseil constitutionnel qui annulent les propositions du dialogue national et fixé la date de l’élection présidentielle au 31 mars 2024. Les sept (07) sages ont finalement après la décision du Président de la République de fixer la date du scrutin au 24 mars 2024.

Après les nouvelles décisions du conseil constitutionnel publiées le 06 mars 2024 annulant les propositions issues du dialogue nationale qui avaient fixé la date l’élection présidentielle au 02 juin et à maintenir le Président Macky au pouvoir jusqu’à l’installation de son successeur. Les sept sages de la Nation ont retoqué le Président de la République en précisant que la meilleure date pour le scrutin présidentiel c’est de tenir l’élection avant le 02 avril 2024 marquant la fin de son mandat.

Cette décision du conseil institutionnel est publiée dans la soirée du 06 mars 2024. Le même jour et dans la soirée également le Président de la République Macky Sall après la tenue du conseil des ministres a fixé la date du 24 mars 2024 pour la tenue de l’élection Présidentielle.

Notre front démocratique pour une élection inclusive défend une cause qui est loin d’être entendu par le conseil constitutionnel qui a fait un abus de pouvoir sur lui pour maintenir les 19 candidats qu’ils ont retenu pour la course à l’élection présidentielle lit-on dans leur déclaration préliminaire.

Selon Mayoro Fall, la conférence des leaders du front démocratique pour une élection inclusive a examiné les résultats du rejet par le Conseil constitutionnel, les conclusions du dialogue national que le président de la République a initié pour une élection inclusive. Partant de ça, le président de la République de son côté a cru devoir prendre un degré de convocation du corps électoral pour le 24 mars 2024 ainsi que le degré numéro 2024 704 de 7 mars 2024 fixant la période de la campagne électorale pour l’élection présidentielle prévue le 24 mars 2024. Ces deux événements loin de résorber la crise en rajoute plutôt que d’aller dans un sens d’écoute et de prise en compte des demandes raisonnable et faisable d’intégrer Monsieur Karim Maïssa Wade à la course présidentielle.

Le Conseil constitutionnel décide d’imposer une marche forcée à tout le peuple sénégalais pour une élection le 24 mars 2024 qui n’en sera pas a dit Mamadou Diop Decroix.

Dès lors, nous tenons à réaffirmer notre position ci-dessous. Premièrement le maintien de cette attitude de mépris affiché par le Conseil constitutionnel pour des candidats qui ont été parrainés et soutenus par au moins 40% du collège électoral du pays n’est pas une posture d’inclusion créatrice de facteurs de stabilité nous la dénonçons et nous la déplorons.

Deuxièmement, nous attaquerons dès le lundi le décret de convocation du collège électoral et de tout autre décret concernant cette élection du 24 mars pour excès de pouvoir devant la Cour suprême avec demande de sursis à exécution au démarrant ont fait savoir les membres du front.

Au moment où nous parlons le fameux décret portant convocation du collège électorale ne semble pas encore officiellement publié. En tout cas nous ne l’avons vu sur aucun support de presse soutiennent-ils.

Troisièmement, nous engageons l’ensemble de nos militants, nos sympathisants et nos alliés à se tenir prêts pour répondre à tout moment d’ordre de nature à montrer à la face du monde que ceux ne sont pas des plaisantins qui ont été éliminés, mais des acteurs réels, des acteurs politiques qui portent de l’espoir de millions de sénégalais qu’on veut rejeter comme des malpropres au nom de la paix et de la stabilité.