Kaolack : Muni d’un fusil pour tuer son oncle, il frôle un vieillard de 66 ans

Venu s’interposer entre un oncle El Hadji Niass et son neveu Baye Guéye qui se livraient à une bagarre en pleine mosquée, le vieux Ass Niass a frôlé la mort après avoir reçu les billes d’une balle de fusil. Les circonstances de cette tentative de meurtre ont été élucidées au Tribunal d’instance de Kaolack ou s’est tenu hier mercredi le procès opposant les membres d’une même famille en proie à une lutte dans la commune de Niorro.

L’incident s’est produit le 24 décembre dernier au village de Keur Abibou, dans la commune de Nioro. El Hadji Niass avait reçu une plainte de son neveu pour injures et menaces de mort. Considérant cet acte comme une seconde humiliation suite à son emprisonnement en 2016 dans les mêmes circonstances, le sieur Niass fou de rage s’était armé d’une machette prêt à en découdre avec son neveu. De son côté, Baye Guéye s’est aussi procuré un fusil. Sentant l’imminence d’un crime dans le village, Ass Niass et certains membres de la famille ont entamés des médiations. Une démarche qui va foirer. C’est aux environs de 19 heures après la prière du crépuscule, le neveu a débarqué à la mosquée muni de son fusil.

Une grosse dispute a éclaté entre lui et son oncle. Ce dernier s’est emparé de sa machette. Dans la foulée des interventions, Baye Guéye voyant qu’El Hadji Niass fonce tout droit sur lui a dégainé son arme et a tiré. La balle qui éclate dès son contact avec le sable a projeté des billes sur le corps (la tête et les épaules) du vieil homme qui tentait de s’interposer entre les deux protagonistes. Ce dernier croyant que ses jours sont finis s’est évanoui sous le coup de la détonation. Finalement, il a été évacué au Poste de santé de Nioro ou il a reçu des soins jusqu’à son rétablissement. Informés des faits, les gendarmes de Nioro ont arrêté les deux mis en cause qui ont été sous mandat de dépôt.

Le procureur a requis une peine de six (6) mois ferme contre El Hadji Niass et Baye Guéye. Le verdict sera rendu le 12 janvier prochain.