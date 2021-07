Justice: M.B l’étudiant agresseur de l’UCAD jugé demain

Étudiant en Droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), M. B. s’est transformé en agresseur en dehors des amphis.

Muni de couteaux et de tessons de bouteille et accompagné de deux autres malfaiteurs, il tient en respect un agent du Terrou-Bi et sa collègue qui attendaient tranquillement le bus à l’arrêt sis sur la Corniche faisant face au portail de l’UCAD.

D’un ton autoritaire, les malfrats les ont sommé de leur remettre tout ce qu’ils possédaient par devers eux.

Les malheureux s’exécutent et remettent deux téléphones portables et des sommes d’argent à l’étudiant agresseur.

Fort heureusement, ils ont été sauvés par un policier qui est tombé sur l’action. M. B sera poursuivi et arrêté.

Jugé hier en flagrant délit, rapporte L’Observateur, il a été condamné à deux ans de prison dont 6 mois ferme.