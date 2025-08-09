Justice : l’UMS choisit son nouveau président ce samedi 9 août

L’Union des magistrats du Sénégal (UMS) tient ce samedi 9 août son assemblée générale, au cours de laquelle sera élu le nouveau président de l’organisation, en remplacement d’Ousmane Chimère Diouf, dont le mandat arrive à son terme.

Selon Les Échos, trois magistrats sont candidats à cette élection, il s’agit de Cheikh Ba, président de Chambre à la Cour d’appel de Dakar ; Mouhamadou Ndiaye Sarr, substitut du procureur à Saint-Louis ; et Khaoussou Diop, président de Chambre à la Cour d’appel de Ziguinchor et ancien secrétaire général de l’UMS.

Le scrutin met en présence deux générations, souligne le journal qui indique que d’un côté, les magistrats expérimentés Cheikh Ba et Khaoussou Diop ; de l’autre, le plus jeune candidat, Mouhamadou Ndiaye Sarr. En plus du vote, l’assemblée générale sera l’occasion pour le président sortant et son équipe de présenter leur bilan.