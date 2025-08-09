Financement de 40 camions hydrocureurs, la DER/FJ renforce l’entrepreneuriat dans le secteur de l’assainissement et génère 120 emplois directs durables

Dans le cadre du Projet d’Appui au Renouvellement des Camions hydrocureurs (PARC), la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) et la Fondation Bill & Melinda Gates ont financé à hauteur de 2,4 milliards de FCFA l’acquisition de 40 camions hydrocureurs neufs au profit des membres de l’Association des Acteurs de l’Assainissement du Sénégal (AAAS).

La cérémonie officielle de réception s’est tenue ce vendredi 8 août 2025 au Port autonome de Dakar – Môle 4, en présence de Dr Aïssatou Mbodji, Déléguée générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes, M. Birima Ndiaye, Directeur général adjoint de la BNDE, et M. Wally Diouf Bodian, Directeur général du Port autonome de Dakar.

Le PARC est le fruit d’une collaboration inédite entre acteurs publics, privés et partenaires internationaux, démontrant qu’une action concertée peut générer des impacts durables et inclusifs. La phase pilote, correspondant à la livraison des 40 premiers camions sur un objectif global de 300 véhicules (pour un investissement total estimé à 12 milliards de FCFA), repose sur un mécanisme de crédit-bail innovant.

Le financement de cette phase pilote se répartit comme suit : BNDE : 1 milliard FCFA, DER/FJ : 700 millions FCFA, Fondation Bill & Melinda Gates : 500 millions FCFA.

Ces 40 camions hydrocureurs de dernière génération, conçus pour les réalités locales et à faible consommation énergétique, viennent répondre à l’obsolescence généralisée des flottes. Ils permettront la création d’au moins 120 emplois directs durables, le renforcement des capacités opérationnelles des prestataires privés, la réduction des interruptions de service et des coûts d’entretien, ainsi qu’une meilleure efficacité dans la gestion des eaux usées et la lutte contre les inondations.

Pour Dr Aïssatou Mbodji : « Ces 40 camions hydrocureurs ne sont pas de simples véhicules. Ils incarnent une réponse concrète aux enjeux d’assainissement et contribuent à la dignité et à la santé des populations, notamment dans les zones urbaines défavorisées. »

Au-delà de l’équipement, le PARC intègre un programme de formation qualifiante qui aboutira à un diplôme reconnu par l’État, visant à professionnaliser un secteur longtemps resté informel.

Malgré les défis techniques et logistiques depuis le lancement en février 2021, cette première livraison marque un tournant majeur vers une modernisation durable du secteur de l’assainissement autonome au Sénégal.