Drame à Thiès : Une fille de 19 ans poignarde a mort son petit ami

Un drame s’est produit dans la nuit du jeudi au quartier Thialy, à Thiès, où une jeune femme de 19 ans a été interpellée pour avoir mortellement poignardé son compagnon âgé de 23 ans.

Selon le quotidien Tribune, les premiers éléments de l’enquête indiquent que la suspecte, placée en garde à vue au commissariat central, aurait déclaré aux enquêteurs que la victime détenait des vidéos intimes d’elle et la menaçait de les divulguer en échange de faveurs sexuelles. Toujours d’après ses propos, l’homme l’aurait attirée dans un endroit sombre du quartier, avant de brandir un couteau pour la contraindre.

La jeune femme se serait alors emparée de l’arme et lui aurait porté un coup fatal à la poitrine. Les secours, dépêchés sur place, n’ont pu que constater le décès.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’établir les responsabilités.