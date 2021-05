C’est une exclusivité Kéwoulo. L’affaire de l’escroquerie immobilière sur laquelle l’équipe de Kéwoulo enquêtait et qui avait valu, en mai 2018, l’agression et des menaces de morts sur nos journalistes envoyés à Guédiéwaye, vient de connaitre des rebondissements. En effet, Kewoulo est en mesure d’annoncer que le promoteur immobilier, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, le fils et présumé complice de son père, Mor Ndiaye Bata, l’homme aux milles affaires, est en prison depuis 3 semaines.

Il a été arrêté dans le cadre de cette affaire de vente de terrain qui les oppose -son père et lui- à un Sénégalais de l’extérieur qui, avait en 2013, cru aux promesses de Mor Ndiaye Bata de lui vendre un terrain sur la bande verte située à Guédiéwaye, tout juste après la cité des Enseignants. Pour rappel, assuré de l’impunité que lui avait garanti des ténors du Ps, puis du Pds et enfin de l’APR, le nonagénaire avait jeté son dévolu sur ce qui restait de poumon vert à Guédiéwaye, la bande de filao qui devait bloquer l’avancée de la mer et faire barrage au vent, et a procédé à leur morcellement. En de nombreuses reprises, riverains décidés à protéger cette bande et nervis convoyés par Mor Ndiaye Bata s’étaient affrontés sur place.

A LIRE AUSSI: Société: Mor Ndiaye Bata, l’escroc multirécidiviste menace de tuer des journalistes venus l’interviewer

Et à chaque fois, l’affaire avait fini sans trop grands dommages pour le promoteur immobilier, même lorsque ses enfants -ils sont plusieurs dizaines- affrontent des policiers envoyés en renforts. Protégé par les politiques, Mor Ndiaye Bata a aussi bénéficié du harnais des familles maraboutiques au point qu’il était même régulièrement visité par un porte parole très médiatique d’une confrérie sénégalaise. Et, conscient qu’à son âge -il a 93 ou 94 ans- aucun juge ne prendrait le risque de l’envoyer en prison, le vieillard a continué de s’approprier des domaines publics nationaux. Et à prendre de l’argent à des Sénégalais désireux de s’offrir un toit, sans jamais honorer ses engagements. Lorsqu’il est arrivé à un juge l’outrecuidance de le citer à comparaître au tribunal, le vieil homme avait son fauteuil roulant. Et un de ses enfants pour le conduire au tribunal. Du coup, les juges qui croyaient avoir affaire à un mourant avaient toujours de la retenue à son encontre.

Mais, une fois sorti du tribunal, il abandonnait aussitôt son fauteuil et marchait correctement. Si Mor Ndiaye Bata a, de son vivant, défié la justice sans jamais être inquiété, c’est dans l’eau delà que lui ont donné rendez-vous de nombreuses victimes qui n’ont jamais vu ni terrain ni leur remboursement de leur investissement. Et le 11 janvier dernier dernier, alors que tout le monde l’avait presque oublié, la nouvelle du décès de Mor Ndiaye Bata a été annoncée. Il est mort à l’hôpital Dalal Jam de Guédiéwaye suite à une infection de Covid-19. Informé de cette mort brutale du présumé complice de l’escroquerie dont il s’est dit victime, le Sénégalais de l’extérieur qui avait remis ses 18 millions de F CFA au promoteur et à son fils, qui avait participé à la transaction, s’est focalisé sur Cheikh Bamba Ndiaye. Et a porté plainte contre lui.

Arrêté par la Descos, celui qui a toujours assisté son père dans ses transactions douteuses a déclaré n’être en rien mêlé à l’opération foireux, même s’il a reconnu avoir servi de “témoin.” Pas convaincu par cette ligne de défense, les gendarmes du foncier l’ont arrêté et déféré au parquet pour escroquerie. Pour sa part, le parquet lui a décerné un mandat de dépôt depuis 3 semaines et il dort en prison. Aux dernières nouvelles, c’est demain mardi 18 mai 2021 qu’il doit, à nouveau, comparaître devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre de cet encombrant héritage laissé par son père.