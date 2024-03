Jeux Africains 2023 – Une nouvelle médaille pour le Sénégal !

Le décompte des médailles du Sénégal continue à Accra ! L’athlétisme a enregistré une seconde médaille hier.

C’est en triple saut. L’athlète Saly Sarr a décroché la médaille de bronze. La Nigériane Ruth Osoro a remporté la médaille d’or. Sarr avait remporté l’Or lors des Jeux de la Francophonie en aout 2023 et l’Argent lors des championnats d’Afrique 2022

Notons que le sprinteur Cheikh Diouf va disputer la finale du 400m. A ce jour, le Sénégal occupe la 13e place du classement général avec 19 médailles dont 3 en Or, 5 en argent et 11 en bronze. L’Égypte domine le classement avec 165 médailles dont 92 en or.