Khady Ndiaye, 27 ans, et son amant gabonais Lou Edu, âgé de 30 ans, ont été arrêtés en possession d’un kilogramme et demi de cocaïne d’une valeur de 650 000 euros, soit 425 millions Fcfa.

Le couple a été interpellé samedi dernier dans leur appartement dans la province de Sassari en Sardaigne en Italie, rapporte Les Échos.

Une perquisition a permis de découvrir la somme de 84 000 euros, soit plus de 55 millions Fcfa. Ils feront face au juge dans les prochains jours