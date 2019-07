« Ces rappeurs pas engagés pour l’intérêt du Sénégal » (Mollah Morgan)

L’appel du rappeur Mollah Morgun, pour l’entrée en politique des jeunes rappeurs, n’entrera pas certainement dans l’oreille de sourds.

Impact d’un engagement citoyen

Mollah Morgun, revenant sur les sonorités générationnelles, soulignera que les jeunes rappeurs doivent positiver leur énergie, poser des actes utiles afin de donner sens à leur présence sur terre. Et quoi de plus noble que de partager et relayer les préoccupations de son terroir, souligne-t-il. Au delà des salles de concert voire du Grand Théâtre, a-t-on réalisé des hommes avec des têtes bien faites, a-t-on été utile à notre société ? quel est l’impact de notre engagement citoyen ?, s’interroge l’ex-membre du groupe Keurgui.

Rappeurs invisibles au front

Malheureusement, regrette Mollah, nous sommes en face d’un rendez-vous manqué. « Les jeunes rappeurs sont dans le rêve, dans la vie belle, la mondanité. L’imitation de l’Occident et la complicité avec les multinationales rythment leur quotidien ». Mollah Morgun dit se mettre à la disposition de son pays, dès que c’est nécessaire. Ce qui n’est malheureusement pas le cas de ces jeunes rappeurs invisibles au front pour des batailles citoyennes.