CDC : Passation de service entre Aliou Sall et Cheikh Bâ : des journalistes déclarés persona non grata

Démissionnaire de la Direction générale de la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc), à cause des accusations de corruption qui pèse sur lui, Aliou Sall a passé ce jeudi le témoin à son successeur Cheikh Ba, en toute discrétion. Les journalistes qui ont fait le déplacement ont été déclarés persona non grata.







L’immeuble abritant la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc) sur la Vdn, à Dakar, a été quadrillé dès la matinée par les forces de l’ordre. Si certains veillent, d’autres sont en patrouilles sur les quatre coins du bâtiment, rapporte la Rfm.







La cérémonie de passation de service s’est déroulée loin des regards indiscrets en présence de quelques travailleurs. Les journalistes venus pour couvrir la cérémonie ont été interdits d’accès. Même les cameramans ont été contraints de ranger leurs matériels de travail pour ne pas filmer.