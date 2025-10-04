Une vive émotion traverse la communauté sénégalaise en Italie après le décès inexpliqué de Mamadou Khadialy Sylla, tailleur de 35 ans, retrouvé mort en détention. Le 28 septembre, une centaine de personnes se sont rassemblées sur la place Dante, à Naples, pour exiger « vérité et justice ».

Selon L’Obs , Sylla avait été arrêté le 25 septembre à la gare de Caserta pour des faits présumés d’agression et de vol. Il aurait été violemment maîtrisé par la police ferroviaire avant d’être hospitalisé, puis transféré à la prison de Santa Maria Capua Vetere, où il a été retrouvé sans vie moins de 24 heures plus tard.

Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. Trois médecins — deux du milieu carcéral et un des urgences — sont visés, soupçonnés d’avoir administré des médicaments inadaptés. Une autopsie est en cours pour éclaircir les causes du décès.

Présenté par ses proches comme un homme paisible et travailleur, Mamadou Khadialy Sylla laisse derrière lui l’image d’un immigré discret et respecté. Sa mort suscite une profonde indignation et relance le débat sur les conditions de détention des étrangers en Italie.