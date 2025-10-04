Accident mortel à Nguekhokh : 2 décès, 15 blessés graves et 6 autres victimes

Un grave accident de la route s’est produit ce samedi matin sur l’axe Nguekhokh, dans le département de Mbour. Le drame a impliqué un camion et un car de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye », provoquant un lourd bilan humain.

Selon les informations rapportées par Dakaractu Mbour, 02 personnes ont perdu la vie sur le coup. 21 autres ont été blessées, dont 15 grièvement. Les victimes ont été évacuées d’urgence vers l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour pour y recevoir les premiers soins.