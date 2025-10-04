Le cambriolage survenu au domicile de l’ex-épouse de Madiambal Diagne, situé à la Cité Djily Mbaye, connaît un tournant décisif. Selon le journal Libération, l’information judiciaire ouverte par le parquet a conduit hier à l’inculpation et au placement sous mandat de dépôt du vigile de la maison, Samba Camara, pour vol en réunion commis la nuit avec escalade et effraction.
Les enquêteurs ont établi que le mis en cause, qui prétendait avoir quitté son poste le soir des faits, se trouvait en réalité dans un bâtiment voisin. Profitant de l’absence de la propriétaire, il aurait dérobé des bijoux, montres et parfums de luxe avant de dissimuler le butin.