Les enquêteurs ont établi que le mis en cause, qui prétendait avoir quitté son poste le soir des faits, se trouvait en réalité dans un bâtiment voisin. Profitant de l’absence de la propriétaire, il aurait dérobé des bijoux, montres et parfums de luxe avant de dissimuler le butin.

Les investigations techniques, notamment la localisation de son téléphone entre la Cité Djily Mbaye et les Parcelles Assainies, ainsi que les témoignages recueillis, ont renforcé les soupçons. Malgré ces preuves, Samba Camara continue de nier son implication.

Une perquisition a par ailleurs permis la saisie de plusieurs objets de valeur, confortant les charges qui pèsent contre lui.