Incident au tribunal de Pikine–Guédiawaye: Découvrez la raison des troubles

Selon les informations du journal L’Observateur, le tribunal de grande instance de Pikine–Guédiawaye a été, hier, le théâtre de vives affrontements, en marge du délibéré du procès en flagrants délits de l’étudiante Ndèye Ndakhata Dione.

Âgée de 28 ans, celle-ci était poursuivie pour injures publiques, diffusion de fausses nouvelles, propos injurieux visant un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, ainsi que pour discours contraire aux bonnes mœurs. Le tribunal l’a condamnée à une peine d’un an de prison, dont trois mois ferme.

Toujours d’après L’Observateur, la sentence n’a pas seulement suscité des réactions à l’intérieur de la salle d’audience. À l’extérieur, l’atmosphère a failli virer à l’émeute. Un groupe de disciples « Hizbou», d’obédience mouride, aurait provoqué les partisans de l’étudiante, membres du groupe « Akhlu Sunna », actif depuis quelque temps sur TikTok. Ces derniers étaient en train de diffuser des directs sur ce réseau social pour dénoncer ce qu’ils considéraient comme une décision injuste contre leur camarade.

Selon leurs explications, rapportées par L’Observateur, Ndèye Ndakhata Dione n’aurait fait que répliquer à des attaques verbales lancées contre elle par des internautes affiliés à certaines tarikhas. L’un de ces internautes aurait, toujours selon eux, tenu des propos blasphématoires en insultant Dieu, ce qui aurait poussé l’étudiante à répondre par des insultes visant leurs guides religieux.

Cette affaire, déjà enflammée sur les réseaux sociaux avant d’atterrir devant la justice, s’est distinguée par un ton virulent et des propos jugés offensants échangés entre différentes communautés religieuses. La présence massive de soutiens des deux camps devant le tribunal, comme le précise L’Observateur, a amplifié les tensions au point que les forces de l’ordre ont dû intervenir rapidement pour séparer les protagonistes et prévenir un affrontement de grande ampleur.