Affaire « Kocc Barma » : les sociétés  « Mba Authority » et « My Burger Sarl » dans le viseur pour blanchiment et sextorsion

Le volet « blanchiment de capitaux » du dossier « Kocc Barma » prend une nouvelle tournure. Selon des informations obtenues par Libération, le doyen des juges s’intéresse de près à deux entreprises locales « Mba Authority », spécialisée dans la vente de véhicules, et « My Burger Sarl », active dans la restauration soupçonnées de servir de structures de « blanchiment » pour des fonds issus de sextorsions.

Des réquisitions ont été adressées à plusieurs établissements de crédit, ainsi qu’à la DGID, la SICAP et la SN HLM, afin d’identifier tous les comptes et biens appartenant à El Hadji Babacar Dioum. Les enquêteurs veulent retracer les flux financiers et le patrimoine liés à ces sociétés.

Dans le cadre de cette investigation, plusieurs véhicules de luxe, dont des Mitsubishi Outlander, Jeep Wrangler et BMW X5, ont été saisis. Ils étaient stationnés sur le parking d’El Hadji Babacar Dioum, figure centrale de cette affaire qui mêle cybercriminalité, extorsion et blanchiment.

L’enquête, toujours en cours, pourrait révéler de nouvelles ramifications dans un dossier déjà qualifié de tentaculaire par les autorités judiciaires.