Escroquerie foncière à Tivaouane-Peulh : Un ex-officier supérieur de l’armée épinglé par la DSCOS

La Brigade zonale de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) de Rufisque a mis fin aux agissements d’un ancien officier supérieur de l’armée, reconverti dans des affaires immobilières douteuses. L’homme est accusé d’avoir escroqué plusieurs victimes à hauteur de plus de 20 millions de francs CFA dans le cadre de transactions foncières frauduleuses à Tivaouane-Peulh.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause aurait proposé à ses victimes l’acquisition de terrains bien situés, en usant de son ancienne stature militaire pour inspirer confiance. Les acheteurs potentiels, pensant traiter avec une personne respectable, lui auraient versé d’importantes sommes d’argent, avant de découvrir que les parcelles promises étaient déjà attribuées ou inexistantes.

Alertée par plusieurs plaintes, la DSCOS a mené une opération ciblée qui a permis l’interpellation du suspect. Ce dernier a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade zonale de Rufisque, en attendant sa présentation au parquet.