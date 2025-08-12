Horreur à Maka Colibantang : un enfant de 4 ans tué à coup de hache

À Sinthiou Ngoye, dans la commune de Maka Colibantang, un drame s’est produit vendredi soir. S. Diop, 30 ans, souffrant de troubles mentaux et rapatrié d’Italie, a tué son frère consanguin âgé de 4 ans en lui assénant un coup de hache devant leur maison. L’enfant est mort sur le coup, rapporte L’Observateur dans son édition de ce mardi 12 août.

Interpellé sur les lieux, le mis en cause n’a opposé aucune résistance, poursuit la même source.

Selon L’Observateur, S. Diop a été placé en garde à vue et pourrait être déféré au parquet dans la journée.

Le corps de la victime a été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda pour les besoins de l’autopsie.

D’après les premiers éléments de l’enquête, complète L’Observateur, S. Diop avait déjà été interné au centre psychiatrique de Djinkoré après son retour d’Italie, où il avait été rapatrié en raison de troubles mentaux.