Magal : le geste de El Malick Ndiaye envers les prisonniers de Linguère

À la veille du Grand Magal de Touba, prévu demain mercredi 13 août, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a fait don d’un bœuf aux détenus de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Linguère.

Par ce geste, relaye Source A, la deuxième personnalité de l’État souhaite permettre aux personnes incarcérées de participer à l’esprit du Magal malgré leur situation.

L’initiative a été chaleureusement saluée par le régisseur de la prison, qui y voit un acte fort de solidarité. Le président de l’Assemblée nationale était représenté par une délégation composée de son conseiller technique, de son chef de cabinet, ainsi que de responsables locaux du parti Pastef.