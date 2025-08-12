Marché Financiers : le Sénégal confirme sa solidité de 40 milliards FCFA levés

Le Sénégal a confirmé la solidité de sa signature souveraine en mobilisant avec succès 40 milliards F CFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le 8 août 2025. Cette opération a été réalisée à travers une adjudication simultanée de bons du Trésor à 364 jours et d’obligations à 3 et 5 ans.

Avec un taux de couverture de 109,18 %, l’initiative a suscité un fort engouement des investisseurs régionaux. Les rendements proposés, compris entre 6,97 % et 7,64 %, offrent un compromis équilibré entre rentabilité et maîtrise du risque.

Selon les autorités, cette levée de fonds vise principalement à sécuriser le financement du budget national, dans un contexte où la discipline budgétaire et la bonne gestion des ressources publiques restent prioritaires.

Au-delà des performances financières, ce succès reflète la confiance renouvelée des marchés dans la trajectoire économique du pays, portée par un cadre macroéconomique stable et une politique budgétaire prudente.

Dans un environnement régional parfois instable, le Sénégal confirme ainsi son ambition de s’affirmer comme un acteur financier crédible et un pilier de la stabilité au sein de l’UEMOA. Le défi consistera désormais à transformer cette confiance en projets concrets capables de stimuler l’économie réelle et d’améliorer durablement les conditions de vie des citoyens.