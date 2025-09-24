Hôpital Abass Ndao : Trois faux médecins se faisant passer pour assistants de bloc démasqués

À Dakar, trois individus se présentant comme assistants de bloc à l’hôpital Abass Ndao sont accusés d’avoir exercé illégalement des actes médicaux dans cette structure, ainsi que dans des cliniques privées et autres établissements sanitaires de la capitale et sa banlieue, selon Source A.

Selon le chef de service du bloc opératoire de l’hôpital, Abibou Faye, Yatma Ndiaye et Bacary Coly procédaient notamment à des circoncisions sans qualification ni autorisation. Le Professeur Mamadou Seck alerte sur le risque médical que représentaient certaines interventions : parmi leurs victimes, figurent des enfants et une femme souffrant de goitre, dont le rein a été retiré à la suite d’une opération mal conduite, entraînant de graves complications . Plusieurs autres personnes auraient également présenté des complications post-opératoires.

Dans le cadre de l’enquête en cours, le directeur de l’Hôpital Abass Ndao et le Major ont indiqué se décharger de toute responsabilité concernant ces actes .