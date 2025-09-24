Interdiction de sortie : Voici pourquoi Madiambal Diagne a été bloqué à l’AIBD

Le motif d’interdiction de sortie du territoire dont Madiambal Diagne a fait objet mardi, semble maintenant connu du public si l’on en croit au journal Libération repris par seneweb .

Alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Paris par vol d’Air Sénégal, détaille Libération, il a été prié de quitter l’avion peu avant le décollage et de faire un tour au commissariat de l’aéroport avant de rentrer chez lui. «Ce blocage fait suite à une information judiciaire demandée par le parquet financier et confiée au juge du troisième cabinet qui a requis une ‘opposition’ [de sortie du territoire]», renseigne le journal.

«Cette information [judiciaire] se base sur le rapport de la CENTIF mettant en cause Madiambal Diagne et les dirigeants de la société Ellipse pour divers montants», précise la même source. Qui complète : «Joint hier au téléphone après son blocage à l’AIBD, Madiambal Diagne nous a répondu : ‘je n’ai aucun commentaire à faire’.»